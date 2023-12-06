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2024 TE Wyatt Hook decommits from Oregon State
Dylan Callaghan-Croley
•
BeaversEdge
Recruiting Analyst
Oregon State has suffered another decommitment from their 2024 recruiting class. The latest decommitment comes from the longest-standing commitment in the Beavers recruiting class, tight end Wyatt Hook.
The Cupertino, California native announced his intentions on X, Wednesday evening.
"First, I would like to thank the University of Oregon State for giving me the opportunity to play for them," Hook said in a statement. "I can't thank the coaching staff enough for believing in me from the very beginning of the recruitment process. The town of Corvallis is a special place like no other but with all that being said, I am going to step away from my commitment and open my recruitment back up."
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Hook is the eighth prospect to recommit from Oregon State this cycle and the sixth since Jonathan Smith left Corvallis to take the head coaching job at Michigan State. Also decommititng from the Beavers so far includes Logan Saldate, David Abajian, Andrew Brinson, Makhi Frazier, Payton Stewart, Kekai Burnett, and Rustin Young.
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