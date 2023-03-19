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WATCH: Oregon State WR Silas Bolden & LB Easton Mascarenas Mic'd Up

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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Video of Oregon State wide receiver Silas Bolden and inside linebacker Easton Mascarenas-Arnold Mic'd Up at practice earlier this week!

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