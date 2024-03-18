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Brenden Slaughter • BeaversEdge
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Hear from Oregon State head coach Scott Rueck, guard Talia von Oelhoffen, and forward Raegan Beers ahead of the NCAA Tournament matchup against Eastern Washington!

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