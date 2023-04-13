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Oregon State Football: RB Damien Martinez & DL Sione Lolohea Mic'd Up

Brenden Slaughter • BeaversEdge
Publisher
@b_slaught

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Hear from Oregon State running back Damien Martinez and defensive lineman Sione Lolohea as the two were recently mic'd up for spring football practice!

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