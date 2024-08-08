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ago football Edit

WATCH: Oregon State Football Talks Fall Camp Day 8

T.J. Mathewson
BeaversEdge.com Staff

***FALL CAMP PROMO - GET BEAVERSEDGE PREMIUM 70% OFF***

Hear from Oregon State defensive line coach Ilaisa Tuiaki, linebackers Olu Omotosho and Isaiah Chisom, and defensive lineman Semisi Saluni following day eight of fall camp!

MORE: Baseball Lands UW INF Aiva Arquette | Day 7 Nuggets: LBs Putting Pressure On QBs | WATCH: Day 7 Practice Video | WATCH: Beavers Talk Day 7 | Opponent Preview: Oregon | Day 6 Nuggets: WRs Impress

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