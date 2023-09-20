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WATCH: Oregon State Defense Previews Washington State

Brenden Slaughter & T.J. Mathewson
BeaversEdge.com Staff

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Hear from Oregon State inside linebackers Easton Mascarenas-Arnold and Calvin Hart Jr. as the duo previews the matchup against Washington State and much more!

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Trent Bray (Audio Only)

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