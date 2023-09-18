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WATCH: Oregon State HC Jonathan Smith Press Conference

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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Hear from Oregon State head coach Jonathan Smith as he breaks down the win over San Diego State and looks ahead to the Pac-12 opener at Washington State this weekend...

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