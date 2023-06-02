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WATCH: Oregon State Baseball Talks Win Over Sam Houston

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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Hear from Oregon State head coach Mitch Canham, pitcher Trent Sellers, and outfielder Micah McDowell as the trio talks about the 18-2 win over Sam Houston...

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