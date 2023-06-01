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2024 OL David Abajian discusses recent unofficial visit, previews official

Dylan Callaghan-Croley • BeaversEdge
Recruiting Analyst
@Dylan_RivalsPRZ

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This past weekend, Chaminda (CA) offensive lineman David Abajian took an unofficial visit to Corvallis. He's now set to return to Oregon State for an official visit. BeaversEdge caught up with the West Hills (CA) native to learn more about his unofficial visit and to preview his official visit.

MORE: Inside The Dam: Inside Scoop On Official Visitors | EDGE POD: Previewing Baton Rouge Regional | Baseball Previews Regionals P1 | Beaver Baseball By The Numbers | Analysis: What Are The Beavers Getting In Saldate? | WATCH: Oregon State Baseball Previews Baton Rouge Regional P2

Abajian holds 14 offers in his recruitment including notables from Air Force, Boston College, Cal, Colorado State, Kansas Nebraska, Nevada, and Washington State.

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