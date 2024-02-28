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Brenden Slaughter & T.J. Mathewson
BeaversEdge.com Staff

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With the Oregon State baseball team (7-1) set for its home opening series against

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