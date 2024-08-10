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ago football Edit

WATCH: BeaversEdge Breaks Down Oregon State's First Scrimmage Of Fall Camp

Brenden Slaughter • BeaversEdge
Publisher
@b_slaught

***FALL CAMP PROMO - GET BEAVERSEDGE PREMIUM 70% OFF***

Hear from BeaversEdge Publisher Brenden Slaughter and writers T.J. Mathewson and Ryan Harlan as the trio breaks down Oregon State's first scrimmage of fall camp!

MORE: Opponent Preview: Colorado State | Fall Camp HQ | Day 8 Nuggets: QB Battle In Full Swing | WATCH: Beavers Talk Day 8 | Baseball Lands UW INF Aiva Arquette | Day 7 Nuggets: LBs Putting Pressure On QBs

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