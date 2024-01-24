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San Diego WR Ty Olsen discusses Oregon State offer

Dylan Callaghan-Croley • BeaversEdge
Recruiting Analyst
@Dylan_RivalsPRZ

Last week, Oregon State became the second program to offer Del Notre (CA) wide receiver Ty Olsen, a 6-foot-2 wide receiver from the San Diego area. Shortly after receiving his offer from the Beavers, BeaversEdge caught up with Olsen to discuss his latest offer.

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