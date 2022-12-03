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PFF: Oregon State's Top 10 Defensive Performers In 2022

Brenden Slaughter • BeaversEdge
Publisher
@b_slaught

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With the No. 15 Oregon State football team (9-3, 6-3 Pac-12) preparing for their postseason destination, BeaversEdge looks at the Beavers' top offensive performers this season...

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PFF Grading Scale

Elite: 90.0 or higher

High Quality: 80.0 - 89.9

Above Average: 70.0 - 79.9

Average: 60.0 - 69.9

Below Average: 50.0 - 59.9

Poor: 49.9 or lower

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