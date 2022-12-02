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{{ timeAgo('2022-12-02 12:01:57 -0600') }} football Edit

A Closer Look At Oregon State's Potential Transfer Portal Quarterbacks V1

Brenden Slaughter & Dylan Callaghan-Croley
BeaversEdge.com Staff

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With the No. 15 Oregon State football team (9-3, 6-3 Pac-12) preparing to learn its bowl destination, BeaversEdge takes a look at potential transfer portal quarterbacks the Beavers could be targeting this offseason...

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Note: These are not official targets...

Rivals Portal Ranking (National/Position): 7/2

Career Stats: 127-for-194 (65.5%), 1,523 yards, 11 TD, 2 INT

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