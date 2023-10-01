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With the Oregon State football team (4-1, 1-1 P12) defeating Utah 21-7 on Friday, BeaversEdge takes a look at the team grades and top performers via PFF!

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