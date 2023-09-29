Highlights + Social Media Reaction From Oregon State's Win Over Utah
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With the Oregon State football team (4-1, 1-1 Pac-12) knocking off 10th-ranked Utah (4-1, 1-1) 21-7 at Reser Stadium on Friday evening, BeaversEdge recaps all the highlights and social media from the win!
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