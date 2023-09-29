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Highlights + Social Media Reaction From Oregon State's Win Over Utah

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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With the Oregon State football team (4-1, 1-1 Pac-12) knocking off 10th-ranked Utah (4-1, 1-1) 21-7 at Reser Stadium on Friday evening, BeaversEdge recaps all the highlights and social media from the win!

MORE: ATCH: OSU Breaks Down Win Over Utah | Highlights + Social Media Reaction | RECAP: Beavers Bounce Back

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