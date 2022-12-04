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{{ timeAgo('2022-12-04 14:54:39 -0600') }} football Edit

Oregon State Football To Face Florida In Las Vegas Bowl

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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Oregon State football is Las Vegas bound!

Following a 9-3 (6-3 Pac-12) campaign, the Beavers are set to face the Florida Gators (6-6, 3-5 SEC) at Allegiant Stadium on Dec. 17th at 4:30 p.m.

This will be the first-ever matchup between the Gators and Beavers...

Stick with BeaversEdge.com for continuing coverage...

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