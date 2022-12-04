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Oregon State No. 14 In College Football Playoff Rankings

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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Oregon State football checks in at No. 14 in the final college football playoff rankings released Sunday afternoon...

The Beavers were No. 16 in the coaches poll & No. 17 in the AP Poll...

Stay tuned for more coverage on Oregon State's postseason destination!

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