10:02 AM - Oregon WR Eddie Freauff Signs With Oregon State
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7:41 AM - Washington WR Malachi Durant Signs With Oregon State
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6:17 AM - Idaho OL Jayden Tuia Signs With Oregon State
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Signing Day 1.0 Breakdown (Dec. Period)