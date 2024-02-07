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Oregon State Football Signing Day Central 2.0

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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Stick with BeaversEdge.com for the latest updates from Oregon State's late signing period... As we mentioned in today's story, it'll be a relatively quiet day, but there are still some key additions that will be announced!

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10:02 AM - Oregon WR Eddie Freauff Signs With Oregon State

7:41 AM - Washington WR Malachi Durant Signs With Oregon State

6:17 AM - Idaho OL Jayden Tuia Signs With Oregon State

Signing Day 1.0 Breakdown (Dec. Period)

Oregon State Signing Day Central 1.0

Offseason Movement Tracker

Updated Scholarship Distribution Chart

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