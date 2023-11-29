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WATCH: Oregon State's Scott Barnes Talks Scheduling, Trent Bray Hire & MORE

BeaversEdge.com
Staff

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Hear from Oregon State athletic director Scott Barnes as he takes some scheduling-related questions following Trent Bray's press conference...

MORE: Who Will Trent Bray Hire? Initial List Of Names... | Social Media Reaction | Trent Bray Hired As Head Coach

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