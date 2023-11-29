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WATCH: BeaversEdge Chats With New Oregon State Coach Trent Bray

BeaversEdge.com
Staff

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Hear from Oregon State head football coach Trent Bray as he chats with BeaversEdge writer and KBVR broadcaster Ryan Harlan following his press conference...

MORE: WATCH: Scott Barnes Talks Schedule, Bray Hire | Who Will Trent Bray Hire? Initial List Of Names... | Social Media Reaction | Trent Bray Hired As Head Coach

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