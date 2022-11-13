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With the Oregon State football team (7-3, 4-3 Pac-12) defeating California 38-10 on Saturday, BeaversEdge takes a look at the team grades and top performers from the contest, courtesy of PFF...

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