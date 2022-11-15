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{{ timeAgo('2022-11-15 09:20:53 -0600') }} football Edit

Recruits react to Oregon State's big win over Cal

Dylan Callaghan-Croley • BeaversEdge
Recruiting Analyst
@Dylan_RivalsPRZ

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Oregon State hosted over 50 visits on campus this past weekend for their PAC-12 showdown against Cal. BeaversEdge has been working hard over the last few days in collecting reactions from those who made it to Corvallis for the Beavers’ big 38-10 win over the Bears.

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