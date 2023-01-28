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Oregon State Football 2022 Position Analysis: Tight End

Brenden Slaughter • BeaversEdge
Publisher
@b_slaught

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With the 2022 Oregon State football season now firmly in the rearview, BeaversEdge kicks off the first of an article series analyzing how each position group fared throughout the season!

Up next in our position analysis is the tight ends!

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Jack Velling (right) celebrates with Damien Martinez (left)
Jack Velling (right) celebrates with Damien Martinez (left) (USA Today)

Who's Gone?

Luke Musgrave (NFL Draft)

J.T. Byrne (Transferred To Cal)

Who's Back?

Jake Overman, Jr.

Gabe Milbourn, Rs. So

Jack Velling, So.

Who's Coming In?

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