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football
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Oregon State Football 2023 Over/Under Win Total Set
Brenden Slaughter
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BeaversEdge
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MORE: WATCH: OSU Baseball Talks Win Over Utah | 2024 DE Discusses OSU Recruitment | Baseball Postseason Projections | Top OSU QB Target Sets Corvallis Visit | Transfer Portal Nugget | Beavers To Host JUCO DB | Transfer Portal: Names To Know | JUCO DB Schedules OSU Visit
Draft Kings has released their over/under win totals for 2023 Oregon State football and the sports book has listed the Beavers' total at eight.
The Beavers came in sixth in the Pac-12, trailing USC, UO, UW, Utah, & UCLA while being ranked ahead of WSU, UA, ASU, CAL, CU, & Stanford...
This comes on the heels of the 2022 campaign that saw Oregon State football have one of the most successful seasons in school history, going 10-3 with a win over Florida in the Las Vegas Bowl...
Pac-12 Over/Under Totals + Oregon State's 2023 Schedule
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