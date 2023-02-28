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Oregon State Baseball In The Rankings

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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With the Oregon State baseball team (6-1) sweeping Coppin State over the weekend, BeaversEdge takes a look at where the Beavers stack up in the national rankings...

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Oregon State Baseball Rankings 2/21
Organization Rank +/- Full Top-25

D1Baseball.com

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Baseball America

19th

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Perfect Game

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Collegiate Baseball

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