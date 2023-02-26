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WATCH: Oregon State Baseball Talks Series Sweep Of Coppin State

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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Hear from Oregon State baseball head coach Mitch Canham and shortstop Mikey Kane as the duo talk the 19-5 win over Coppin State and the series sweep!

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