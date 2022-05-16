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Oregon State Baseball In The Rankings

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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With the Oregon State baseball team (40-11, 19-8 Pac-12) coming off a series loss to Arizona, BeaversEdge takes a closer look at where the Beavers stand in the polls...

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