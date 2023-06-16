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Frisco (TX) RB Brandon Tullis previews Oregon State official visit

Dylan Callaghan-Croley • BeaversEdge
Recruiting Analyst
@Dylan_RivalsPRZ

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One of Oregon State's top prospects on campus this weekend is running back Brandon Tullis out of Memorial High School in Frisco (TX). Prior to making the trip to Corvallis, BeaversEdge caught up with Tullis briefly to discuss his upcoming visit to Oregon State.

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