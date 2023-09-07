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EDGE POD: Recapping Oregon State's Win Over SJSU & Previewing UC Davis

Brenden Slaughter • BeaversEdge
Publisher
@b_slaught

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BeaversEdge Publisher & Host Brenden Slaughter is joined by BeaversEdge writer T.J. Mathewson to break down the latest in Oregon State sports!

This week, Slaughter and Mathewson break down Oregon State's 42-17 win over San Jose State and preview the home opener against UC Davis this weekend!

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