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EDGE POD: Recapping Oregon State's Win Over SJSU & Previewing UC Davis
Brenden Slaughter
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BeaversEdge
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PROMO: Join BeaversEdge.com and get 30 DAYS FREE!
BeaversEdge Publisher & Host Brenden Slaughter is joined by BeaversEdge writer T.J. Mathewson to break down the latest in Oregon State sports!
This week, Slaughter and Mathewson break down Oregon State's 42-17 win over San Jose State and preview the home opener against UC Davis this weekend!
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