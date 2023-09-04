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With the Oregon State football team (1-0, 0-0 P12) defeating San Jose State (0-2, 0-0 MW) 42-17, BeaversEdge takes a look at the team grades and top performers via PFF!

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