 BeaversEdge - Where Oregon State Baseball Ranks In The National Polls
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Where Oregon State Baseball Ranks In The National Polls

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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With the Oregon State baseball team (27-8, 10-5 Pac-12) set to wrap up a two-game series with Gonzaga on Tuesday evening, BeaversEdge gives the latest national polls...

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Oregon State Baseball 4/18
Organization Rank +/- Full Top-25

D1Baseball.com

2nd

+1

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Baseball America

3rd

+2

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Perfect Game

2nd

+3

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Collegiate Baseball

7th

+9

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NCBWA

2nd

N/A

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USA Today

2nd

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