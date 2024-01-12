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What Oregon State Is Getting In Liberty DB Transfer Kobe Singleton

Dylan Callaghan-Croley • BeaversEdge
Recruiting Analyst
@Dylan_RivalsPRZ

Earlier this week, Oregon State dipped into the transfer portal and was able to land a commitment from one of the portal's top defensive backs, Liberty standout, and Washington native Kobe Singleton.


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It goes without saying that Singleton is a massive pickup for the Beavers and one that will step into an immediate starting role and will be expected to make a huge impact in the secondary.

But what exactly is Oregon State getting in Singleton?

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