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Oregon State set to host 2025 linebacker for visit

Dylan Callaghan-Croley • BeaversEdge
Recruiting Analyst
@Dylan_RivalsPRZ

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Oregon State is still finishing up its 2024 recruiting class but is already looking to get the ball rolling on its 2025 recruiting class as well. On Tuesday, BeaversEdge confirmed the Beavers will be hosting one of their top linebacker prospects

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