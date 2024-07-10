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What is next for Oregon State on the recruiting trail?

Dylan Callaghan-Croley • BeaversEdge
Recruiting Analyst
@Dylan_RivalsPRZ

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As we hit the middle of July, Oregon State currently holds 10 commitments and had a very good June picking up eight pledges. But what is next for the Beavers on the recruiting trail? BeaversEdge takes a look below.

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