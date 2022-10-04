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WATCH: Oregon State Offense Talks Improvement, QB Play, Turnovers, & More

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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Hear from Oregon State offensive coordinator Brian Lindgren, offensive lineman Joshua Gray, and wide receiver Silas Bolden as the trio talk about offensive improvement, turnovers, quarterback play, and more...

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