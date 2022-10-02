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With the Oregon State football team (3-2, 0-2) falling to No. 12 Utah 42-16 on Saturday, BeaversEdge takes a look at the analytics, grades, and top performers from the loss...

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