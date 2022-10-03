PROMO: Join BeaversEdge.com and get 30 DAYS FREE!

An incredible resource that BeaversEdge.com has at its disposal is PFF's snap counts list, which shows every player who saw snaps for Oregon State on offense and defense and how much they played.

Who played the most in the Beavers' 42-16 loss to Utah? Read on to find out...

MORE: 5 Takeaways From Oregon State's Loss To Utah | The 3-2-1: Oregon State Falls To 0-2 In Pac-12 | WATCH: OSU Talks Utah Loss