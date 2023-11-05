Highlights + Social Media From Oregon State's Win Over Colorado
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With the Oregon State football team (7-2, 4-2 Pac-12) defeating the Colorado Buffaloes 26-19 on Saturday night, BeaversEdge recaps all the social media and highlights from the win!
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