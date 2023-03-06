News More News
{{ timeAgo('2023-03-06 17:44:29 -0600') }} football Edit

WATCH: Oregon State Head Coach Jonathan Smith Previews Spring Football

Brenden Slaughter • BeaversEdge
Publisher
@b_slaught

PROMO: Join BeaversEdge.com and get 30 DAYS FREE!

Hear from Oregon State head coach Jonathan Smith as he meets the media ahead of the start of spring football on Tuesday...

MORE: OSU Baseball In The Rankings | 5 Burning Questions Ahead Of Spring | OSU Football Combine Results | Newcomer Profile: DE Oluwaseyi Omotosho | Beavers Take 3/4 vs Cal Poly | Edge Pod: Talkin' Pac-12 Media Rights | OL Payton Stewart Set To Visit OSU In March

----

Talk about it inside The Dam Board

• SUBSCRIBE TO OUR PODCASTS on APPLE & SPOTIFY

• LIKE US on FACEBOOK

• Follow us on Twitter: @Beavers_Edge, @b_slaught, & @DylanCC_FB

• Subscribe to our YouTube.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}