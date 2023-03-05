TE Luke Musgrave - Projected Late First, Early Second Round Pick
6-foot-6 - 253 pounds
ARM - 32 5/8’’
HAND - 10 3/8’’
Results
40-yard dash - 4.61 (seconds)
10-yard-split - 1.54 (seconds)
Vertical Jump - 36"
Broad Jump - 10' 5"
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DB Alex Austin - Projected Mid-To-Late Round Pick
6-foot-1
195 pounds
ARM - 31 7/8’’
HAND - 8 1/2’’
Results
40-yard dash - 4.55 (seconds)
10-yard-split - 1.54 (seconds)
Vertical Jump - 33"
Broad Jump - 10' 2"
20-yard shuttle - 4.33 (seconds)
NFL Profile
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DB Rejzohn Wright - Projected Mid-To-Late Round Pick
6-foot-2
193 pounds
ARM - 32 1/2’’
HAND - 9 5/8’’
Results
NFL.com doesn't list Wright as having recorded any results at the combine... He'll likely participate in those drills at Oregon State's pro day...
NFL Profile
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