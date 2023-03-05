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Oregon State Football NFL Combine Results

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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With Luke Musgrave, Alex Austin, and Rejzohn Wright having completed their days at the NFL combine, BeaversEdge.com recaps the info!

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TE Luke Musgrave - Projected Late First, Early Second Round Pick

6-foot-6 - 253 pounds

ARM - 32 5/8’’

HAND - 10 3/8’’

Results

40-yard dash - 4.61 (seconds)

10-yard-split - 1.54 (seconds)

Vertical Jump - 36"

Broad Jump - 10' 5"

NFL Profile

DB Alex Austin - Projected Mid-To-Late Round Pick

6-foot-1

195 pounds

ARM - 31 7/8’’

HAND - 8 1/2’’

Results

40-yard dash - 4.55 (seconds)

10-yard-split - 1.54 (seconds)

Vertical Jump - 33"

Broad Jump - 10' 2"

20-yard shuttle - 4.33 (seconds)

NFL Profile

DB Rejzohn Wright - Projected Mid-To-Late Round Pick

6-foot-2

193 pounds

ARM - 32 1/2’’

HAND - 9 5/8’’

Results

NFL.com doesn't list Wright as having recorded any results at the combine... He'll likely participate in those drills at Oregon State's pro day...

NFL Profile

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