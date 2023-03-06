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Oregon State Baseball In The Rankings

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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With the Oregon State baseball team (9-2) taking 3/4 from Cal Poly over the weekend, BeaversEdge takes a look at where the Beavers stack up in the national rankings...

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Oregon State Baseball Rankings 3/6
Organization Rank +/- Full Top-25

D1Baseball.com

25th

N/A

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Baseball America

15th

+4

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Perfect Game

19th

+2

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Collegiate Baseball

15th

+3

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NCBWA

24th

+2

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USA Today

22nd

+2

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