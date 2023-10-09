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WATCH: Oregon State HC Jonathan Smith Recaps Cal, Previews UCLA

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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Hear from Oregon State head coach Jonathan Smith as he recaps the 52-40 win over the Cal Bears and looks ahead to Saturday's matchup with the UCLA Bruins...

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