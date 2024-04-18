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WATCH: Oregon State Defense Talks Spring Football Day 13 & MORE

Ryan Harlan & Brenden Slaughter
BeaversEdge.com Staff

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Hear from Oregon State secondary coach Rod Chance, linebacker Nikko Taylor, and defensive back Tyrice Ivy Jr. following day 13 of spring football!

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