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WATCH: Oregon State Offense Talks Spring Football Day 12 & MORE

Ryan Harlan & Brenden Slaughter
BeaversEdge.com Staff

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Hear from Oregon State wide receivers coach Kefense Hynson, wide receivers David Wells and Trent Walker, and quarterback Gevani McCoy following day 12 of spring football!

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