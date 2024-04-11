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WATCH: Oregon State Defense Talks Spring Football Day 10

Brenden Slaughter & T.J. Mathewson
BeaversEdge.com Staff

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Hear from Oregon State inside linebackers coach AJ Cooper and defensive back Skyler Thomas as they meet the media following day 10 of spring football...

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