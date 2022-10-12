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WATCH: Oregon State Defense Meets The Media Ahead Of WSU

Brenden Slaughter & T.J. Mathewson
BeaversEdge.com Staff

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Hear from Oregon State Special Teams' coach Jake Cookus, linebacker Kyrei Fisher-Morris, and defensive back Ryan Cooper Jr. ahead of Saturday's matchup with Washington State...

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