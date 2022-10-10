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WATCH: Oregon State HC Jonathan Smith Press Conference

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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Hear from Oregon State head coach Jonathan Smith as he breaks down the win over Stanford, talks overall improvement, offers updates, and previews the matchup with Washington State...

MORE: Snap Counts vs Stanford | Team Grades & Top Performers From OSU's Win vs Stanford | 5 Takeaways From Oregon State's Win Over Stanford | WATCH: Oregon State Talks Win Over Stanford

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