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WATCH: Oregon State Baseball Talks Win Over Utah

Brenden Slaughter & T.J. Mathewson
BeaversEdge.com Staff

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Hear from Oregon State baseball head coach Mitch Canham and pitcher Aiden Jimenez as the duo talks the series win over Utah...

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