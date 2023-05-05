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football
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2024 DE Keona Wilhite discusses Oregon State recruitment
Dylan Callaghan-Croley
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BeaversEdge
Recruiting Analyst
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Oregon State continues to schedule official visits with top prospects and the newest one scheduled is 2024 defensive end
Keona Wilhite. The 6-foot-5, 230-pound defensive end announced his plans on Twitter, Thursday night. He'll be on campus from June 2 through June 4. MORE: Preview: Beavers Set To Host Utah | Baseball Postseason Projections | Top OSU QB Target Sets Corvallis Visit | Transfer Portal Nugget | Beavers To Host JUCO DB | Transfer Portal: Names To Know | JUCO DB Schedules OSU Visit | Oregon State Baseball In The Rankings
Shortly after announcing his plans, BeaversEdge caught up with Wilhite to discuss the Beavers and more.
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